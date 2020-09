In Wörgler Lokal eingebrochen und Geld gestohlen: 17-Jähriger festgenommen

Der Täter war in ein Lokal in Wörgl eingebrochen, hatte die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrages gestohlen. Ein 17-jähriger Österreicher wurde als Tatverdächtiger nun ausgemittelt. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt in Innsbruck. (TT.com)