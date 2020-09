Österreicher mit Wohnsituation zufrieden, Klagen über hohe Mieten

"Die Ergebnisse vor und nach der Pandemie sind quasi deckungsgleich in diesem Punkt", sagte Erste-Bank-Chef Peter Bosek am Freitag laut Mitteilung. "Aber angesichts der 875.000 Menschen, die aktuell arbeitslos oder in Kurzarbeit sind und somit Existenzängste haben, rückt das Thema Zufriedenheit gerade jetzt in den Hintergrund."

Seit 2015 seien die Reallöhne in Österreich um 4,9 Prozent gestiegen, verweist die Erste Bank auf Zahlen des Wifo. Gleichzeitig hätten sich die Mieten lauf EZB-Verbraucherpreisindex um 15 Prozent verteuert, die Immobilienpreise seien gar um 27 Prozent in die Höhe geschossen.

"Das Neugeschäft der Wohnbaukredite an Private stieg österreichweit von 5,068 Milliarden Euro (Q2 2019) um 7,2 Prozent auf 5,461 Milliarden Euro (Q2 2020). Im gleichen Zeitraum stiegen die Neukredite im Wohnbau in der Sparkassengruppe um 9,8 Prozent auf 1,042 Milliarden Euro an", sagte Erste-Bank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler. Laut Nationalbank haben die Österreicher derzeit 117 Milliarden Euro an Wohnbaukrediten ausgeliehen, 10,7 Milliarden davon sind noch in Fremdwährungen, fast zur Gänze in Schweizer Franken. (APA)