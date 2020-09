Acht verschiedene Wölfe aus drei Populationen in Tirol nachgewiesen

Innsbruck – Für die beträchtlichen Fälle an Schafsrissen im heurigen Jahr in Tirol waren offenbar acht verschiedene Wölfe aus drei Herkunftspopulationen verantwortlich. Diese wurden in fünf Bezirken genetisch nachgewiesen, teilte das Land am Freitag mit. Zwei der Wölfe waren weiblich, sechs männlich, hieß es.