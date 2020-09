Weltverband plant mit kompletter Saison, Pokljuka-WM auch ohne Fans

Der Biathlon-Weltverband (IBU) will trotz der Ungewissheit durch die Coronavirus-Pandemie eine komplette Saison inklusive der in Pokljuka in Slowenien geplanten WM durchführen. Wie die IBU am Freitag mitteilte, wird der Vorstand sich aber am 26. und 27. September treffen und darüber entscheiden, ob zunächst im ersten Drittel des Winters Veränderungen im Wettkampfprogramm nötig sind.