Gefährliches Überholmanöver: Autos prallten in Achenkirch aufeinander

Achenkirch – Zwei Autos wurden am Freitag bei einem Unfall in Achenkirch schwer beschädigt, glücklicherweise die Insassen nur leicht verletzt. Gegen 16.05 Uhr versuchte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer laut Polizei, mit einem gefährlichen Überholmanöver an einem Wohnwagengespann vorbeizukommen. Dabei übersah er demnach den entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen Österreichers übersah. Der Deutsche prallte mit seinem Auto gegen das andere Auto, durch die Wucht wurde er gegen die Leitschiene geschleudert.