Mitglieder von deutschem Box-Olympiateam im Ötztal infiziert

Längenfeld – Der Spiegel berichtet in seiner Samstag-Ausgabe, dass es sich mehrere Aktive der deutschen Box-Olympiamannschaft bei einem Trainingslager im Ötztal mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Dienstag hätten mehrere Sportler erste Erkältungssymptome gezeigt. Am Mittwochabend sei dann klar gewesen, dass die Sportler mit Corona infiziert seien.

Bei den von Donnerstagabend bis Freitagvormittag 53 Neuinfizierten in Tirol handelt es sich bei rund der Hälfte um Mitglieder eines derzeit im Ötztal aufhältigen, deutschen Sportverbandes, meldete bereits am Vormittag das Land Tirol. Um welches Team es sich handelte, wurde nicht genannt. Dahin gehend lagen 21 positive Testergebnisse vor, teilte das Land mit. Bereits am Donnerstag hatte es in diesem Zusammenhang vier positive Ergebnisse gegeben.