Mopedlenker stürzte in Innsbruck wegen Ölspur, Biker prallte in Baustelle

Innsbruck – Ein Mopedlenker ist in der Nacht auf Samstag in Innsbruck durch eine Öl- bzw. Treibstoffspur zu Sturz gekommen. Der 20-Jährige fuhr gegen 0.40 Uhr in den Kreisverkehr in der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße ein und rutschte plötzlich mit dem Fahrzeug weg. Der Mann wurde bei dem Sturz unbekannten Grades verletzt.