Titelverteidiger Kolland-Team wieder die "härteste Mannschaft unter der Sonne"

Lienz - Das Team Kolland mit Bergläufer Remi Bonnet, Paragleiter Chrigel Maurer (beide SUI), Mountainbiker Juri Ragnoli (ITA) und dem Kanuten Lukas Kubrican (CZE) hat erneut den Dolomitenmann gewonnen. Die Vorjahressieger setzten sich am Samstag beim unter Corona-Schutzmaßnahmen und in Abwesenheit von Überseeathleten durchgeführten Extremsportbewerb in Lienz vor den Mannschaften Red Bull und Elk durch.