Top-Athleten beim härtesten Teamevent: Der 33. Dolomitenmann im Live-Ticker

Der 33. Red Bull Dolomitenmann, laut Beschreibung des Erfinders Werner Grissmann der härteste Teambewerb der Welt, geht am Samstag wieder in Lienz über die Bühne. Es wird aufgrund der Corona-Sicherheitsauflagen erstmals weder Besucherrekorde an den beliebtesten Schauplätzen entlang der Strecke noch Side-Events geben. Mit uns seid ihr via Live-Ticker dabei.