Ausweichmanöver der ISS: Satellit kommt Raumstation gefährlich nahe

Washington – Die Internationale Raumstation ISS muss ihren Kurs kurzfristig ändern, um einen möglichen Zusammenstoß mit einem US-Satelliten zu verhindern. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Samstag in Moskau mit. Das Ausweichmanöver soll in der Nacht auf Montag erfolgen.