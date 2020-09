Buckelwale verirrten sich in australischen Fluss

Sydney – Mehrere Buckelwale haben sich auf ihrem Weg in die Antarktis in einen australischen Fluss verirrt. Die Meeressäuger wurden seit einigen Tagen im East Alligator Rive im Kakadu-Nationalpark im Norden des Landes gesichtet, wie die Nationalparkverwaltung am Samstag mitteilte. Zwei Wale haben demnach offenbar schon wieder den Rückweg ins Meer gefunden.

In dem Nationalpark wurde eine Sperrzone eingerichtet, um Ausflügler in Booten zu schützen. "Das Letzte, was wir wollen, ist ein Zusammenstoß zwischen einem Boot und einem Wal in Gewässern, in denen Krokodile vorkommen und die Sicht unter Wasser gleich null ist", erklärt die Nationalverwaltung.