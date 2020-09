Männer stahlen Geld aus Safe von Lebensmittelmarkt in Rum

Rum, Innsbruck, Sellrain – Zwei Männer haben am Samstagvormittag in Rum eine offen stehende Bürotüre eines Lebensmittelmarktes in Rum für einen Diebstahl genutzt. Einer der beiden Täter mittleren Alters, wie die Polizei beschreibt, beobachtete die Gegend, der zweite ging um 11.48 Uhr mit einer zuvor von der Kassa gestohlenen Plastik-Tragetasche in das Büro. Dort entwendete er eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag aus dem Safe. Dieser war unversperrt. Danach verließen die beiden das Geschäft. Beide trugen Mund-Nasen-Schutz. Nur zehn Minuten später betrat einer der Männer mit dem Plastiksack die Filiale erneut und ging erneut in das Büro – diesmal ohne Mund-Nasen-Schutz. Nun befand sich jedoch ein Mitarbeiter im Büro, es blieb also beim Versuch. Der Täter verließ das Geschäft wieder. Bemerkt wurde die Tat schließlich erst durch Mitarbeiter gegen 13 Uhr.