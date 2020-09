Unbekannte beschädigten in Virgen Leitpflöcke mit Schneestangen

Virgen – In Virgen waren Vandalen entlang der Virgentalstraße aktiv. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit einer "Polterfeier" nicht aus. Wie berichtet wird, wurden entlang der L24 in der Nacht auf Samstag zwischen Straßenkilometer 7,8 und 8,3 sowie zwischen 9,9 und 10,1 etwa 10 Stück Leitpflöcke mit integrierten Schneestangen beschädigt. Sie wurden herausgezogen und teilweise umgeknickt. Abgerissene Schneestangen wurden in der angrenzenden Wiese gefunden.