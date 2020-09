Motorradlenker prallte gegen Auto in Bairbach: Zwei Verletzte

Bairbach – Gegen 16.45 Uhr kam es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall in Bairbach. Ein 29-Jähriger wollte von der Buchener Landesstraße (L35) auf die Möserer Landesstraße (L36) einbiegen. Er hielt auf der Abbiegespur Richtung Leutaschtal an, um die Fahrzeuge, die vom Seefelder Plateau herkamen, passieren zu lassen. Hinter ihm kam ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad angefahren, auf dem Sozius saß eine 46 Jahre alte Frau.