Rauferei in Oetz: Aggressive Beteiligte behinderten Reanimation

Oetz – Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen mit anschließendem Polizeieinsatz in einem Lokal in Oetz lief in der Nacht auf Sonntag völlig aus dem Ruder. Wie die Polizei berichtet, wurden bei der Rauferei kurz nach Mitternacht ein 21- und ein 23-Jähriger von einem 22-Jährigen verletzt. Als die Beamten den Vorfall aufnehmen wollten, verhielten sich die Beteiligten äußerst aggressiv und unkooperativ. Sie behinderten zuerst die Amtshandlung und dann eine in der Nähe des Lokals stattfindende – jedoch nicht in Zusammenhang stehende – Reanimation.