Gerüst brach in Arzl im Pitztal zusammen: 53-Jähriger wurde verletzt

Arzl im Pitztal – Bei Arbeiten an einem privaten Rohbau in Arzl im Pitztal kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Gegen 9.15 Uhr waren drei Einheimische mit sogenannten Schalarbeiten beschäftigt. Dabei standen die 55, 53 und 28 Jahr alten Männer auf einem selbst errichteten Gerüst in etwa 3,7 Metern Höhe. Plötzlich löste sich ein Eisensteher unter der Konstruktion. Das Gerüst brach zusammen.