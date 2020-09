Kecmanovic gewann in Kitzbühel seinen ersten Titel, 600 Corona-Tests negativ

Kitzbühel – Der Serbe Miomir Kecmanovic hat am Sonntag beim Kitzbüheler ATP-Tennisturnier Generali Open seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour gefeiert. Der 21-Jährige setzte sich im Finale vor Publikum gegen den 28-jährigen deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann 6:4,6:4 durch. Kecmanovic wird sich in der Weltrangliste von Platz 47 unter die Top 40 und damit auf sein bisher bestes Ranking verbessern.

Das nächste Kitzbüheler Turnier mit - nach neuesten ATP-Angaben - dem Qualifikationsbeginn am 24. und dem Finale am Samstag, 31. Juli 2021 wird parallel zur ersten Woche der Olympischen Spielen in Tokio stattfinden, sofern diese ausgetragen werden. Vorjahressieger Dominic Thiem hat trotz problemloser Qualifikation schon öfters gesagt, dass er erst in Paris 2024 olympisch aufschlagen werde. Damit scheint es wahrscheinlich, dass der 27-Jährige nächstes Jahr um seinen zweiten Kitz-Titel spielen wird. (APA)