Anruf beim Militär: Gegner von Perus Präsidenten sucht Unterstützung

Lima – Perus Parlamentspräsident Manuel Merino hat versucht, das Militär für eine mögliche Amtsenthebung von Präsident Martín Vizcarra auf seine Seite zu ziehen. Merino bestätigte auf einer Pressekonferenz am Samstagabend (Ortszeit), vor der Abstimmung über einen entsprechenden Antrag Kontakt mit dem Militär aufgenommen zu haben. Der Parlamentspräsident könnte selbst Vizcarras Nachfolger im Amt werden.

Das peruanische Parlament hatte am Freitag einem Antrag auf die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Vizcarra wegen „moralischer Unfähigkeit“ zugestimmt. Dafür votierten 65 Abgeordnete, 36 waren dagegen, 24 enthielten sich.

Vizcarra soll seine Berater in einer parlamentarischen Untersuchung zum Lügen aufgefordert haben. In dem Fall geht es um einen umstrittenen Vertrag mit einem Sänger im Wert von umgerechnet rund 42.000 Euro. Der Staatschef sprach von einem „Komplott gegen die Demokratie“. Über die Amtsenthebung soll voraussichtlich am Freitag abgestimmt werden.