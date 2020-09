Heiß auf Eis und die Haie: Tiwag-Arena ist bereits ausverkauft

In dieser Woche bietet sich in drei Testspielen genug Eiszeit für alle. Morgen spielen die Haie bei Zweitligist Feldkirch vor, am Freitag geht’s nach Linz, ehe am Sonntag (17 Uhr) in der Tiwag-Arena gegen den deutschen Zweitligisten Heilbronn die Generalprobe für den Ligaauftakt steigt. Der letzte Test soll, je nach Corona-Lage, in Innsbruck übrigens mit Fans über die Bühne gehen, um den Ernstfall für den geplanten Liga-Auftakt mit dem Heimspiel gegen Dornbirn am 25. September zu proben.