Motorradlenker kollidierte bei Pfunds mit Gegenverkehr: schwer verletzt

Pfunds – Ein 27-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der Reschenstraße in Richtung Pfunds unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er plötzlich über die Fahrbahnmitte hinaus. Sein Motorrad streifte einen entgegenkommenden Wagen. Der 27-Jährige stürzte und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug, das ihm entgegenkam. Der Niederländer blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen.