Corona-Ampel: Innsbrucks Gastgärten können im Winter offen halten

Innsbruck – Bürgermeister Georg Willi (Grüne) sieht Innsbruck trotz des seit 11. September geltenden Ampel-Gelbs für künftige Herausforderungen gut aufgestellt. Mittelfristig wolle man wieder grün werden. Bei einer Pressekonferenz am Montag kündigte er ein Offenhalten der Gastgärten über den Winter an. Verbesserungsbedarf ortete Willi beim Testen: Ergebnisse sollten binnen 24 Stunden vorliegen.

„Beim Testen liegt der Schlüssel zu mehr Effizienz“, stellte Willi fest. Bald sollen zusätzliche, mobile Labore in den Bezirken in Betrieb gehen. Diese sollten Abhilfe schaffen und durch schnelle (negative) Testergebnisse könne man viel Zeit beim Contact-Tracing sparen. Das Stadtoberhaupt appellierte aber nicht nur an die Testcenter, sondern mahnte auch wieder größeres Verantwortungsbewusstsein und Vorsicht der Bevölkerung ein: „Gelb heißt, dass zu wenig getan wurde, um den Virus einzudämmen.“