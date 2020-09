Kitzbühel-Macher ziehen zufrieden Bilanz: „Vorzeigemodell für die ATP“

Aber angesichts dessen, was sich 2020 auf der Welt abspielt, meinte auch Perfektionist Alexander Antonitsch: „Ich bin megahappy!“ Seine Analyse lag trotz – oder vor allem wegen – der unspektakulären Turnierwoche auf der Hand: Das Zuschauerkonzept griff, für den Turnierdirektor gilt die heurige Auflage in Kitzbühel so gesehen als „Vorzeigemodell für die ATP“. Zahlen bestätigen den 54-jährigen Kärntner:

Im Turnierverlauf wurden rund 600 Corona-Tests durchgeführt, alle sind negativ ausgefallen. In Rom, so Antonitsch, habe mancher bis zu 30 Stunden auf das Testergebnis gewartet und sei damit im Ungewissen gewesen.

Fraglos – sportlich hätte sich Alexander Antonitsch mehr von den Österreichern erhofft. Für die Besten neben US-Open-Finalist Dominic Thiem dient diese Bühne als Repräsentationsplattform vor eigenen Fans. Doch es wollte für Dennis Novak (Aus in der ersten Runde) und Sebastian Ofner (Aus im Achtelfinale) eben nicht sein. Als zukunftsweisende Nachricht des Wochenendes bleibt somit die Verlängerung des Titelsponsors bis 2022, was selbst Antonitsch mit viel Freude registriert. „In Zeiten wie diesen, wo viele Sportveranstaltungen um das wirtschaftliche Überleben kämpfen, ist das ein tolles Zeichen.“

Und auch wenn keiner weiß, was die kommenden Monate bringen: Das nächste Kitzbüheler Turnier soll laut aktuellen ATP-Angaben am 24. Juli 2021 beginnen, das Finale steigt schließlich am 31. Juli 2021. Dass der heimische Sandplatz-Höhepunkt parallel zur ersten Woche der Olympischen Spiele in Tokio stattfindet, registriert Antonitsch nüchtern. Die Hoffnung lebt, dass sich nicht jeder auf japanischem Hardcourt wohl fühlt und Sand vorzieht. Ein Protagonist wie US-Open-Sieger Dominic Thiem bekundete schon in der Vergangenheit, dass seinen olympischen Höhepunkt Paris 2024 darstellt ...