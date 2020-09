Ärzte ohne Grenzen zu Moria: Neues Camp wird gleiche Probleme bringen

Die Menschen in ein neues Camp umzusiedeln, werde „genau die gleichen Probleme wie zuvor in Moria" bringen, prophezeit die Expertin. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu etwas anderem führt als zu einem ähnlichen Desaster wie vor einer Woche." Es werde „zum gleichen Drama" kommen.

Nachdem rund 13.000 Menschen durch den Brand in Moria vor knapp einer Woche obdachlos geworden waren, baut die griechische Regierung ein neues Camp, in das bereits etwa 500 Menschen ziehen konnten. Etwa 12.000 Geflüchtete würden weiterhin auf der Straße leben, so Willemen. Viele würden allerdings nicht in die neue Einrichtung ziehen wollen, weil sie striktere Auflagen oder gar eine Ausgangssperre befürchteten. Zudem laufe der Aufbau des neuen Flüchtlingslagers „extrem langsam".