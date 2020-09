Gut zu wissen: Wo ab sofort (wieder) eine Maske getragen werden muss

Am Montag traten bundesweit die schärferen Corona-Maßnahmen in Kraft. Seit 0 Uhr ist grundsätzlich Mund-Nasen-Schutz in Innenräumen zu tragen, und zwar nicht bloß in Supermärkten, sondern im gesamten Handel, im Dienstleistungssektor, bei Behörden mit Kundenkontakt und in Schulen außerhalb des Klassenverbands. Änderungen gibt es auch in der Gastronomie und bei Veranstaltungen.