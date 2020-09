Schüsse in Streifenwagen: Fahndung in Los Angeles

Los Angeles – In Kalifornien fahndet die Polizei mit Hochdruck nach einem Mann, der zwei Polizisten in einem Streifenwagen angeschossen und schwer verletzt hat. Die Polizei suchte am Montag im Großraum Los Angeles nach dem flüchtigen Angreifer und setzte eine Belohnung von 100.000 Dollar (rund 84.000 Euro) für Hinweis zu seiner Ergreifung aus, wie die Polizei des Bezirks Los Angeles mitteilte.

Der Verdächtige war am Samstag in Compton, einem südlichen Vorort von Los Angeles, auf einen Streifenwagen zugelaufen und hatte durch das Autofenster auf die beiden Polizisten, einen Mann und eine Frau, geschossen.

Beide erlitten mehrere Schussverletzungen. Die 31-jährige Polizistin wurde am Kiefer und an den Armen getroffen, ihr 24-jähriger Kollege an Stirn, Armen und einer Hand. Beide sollen aber nicht in Lebensgefahr schweben.