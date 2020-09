74-Jähriger erlitt bei Sturz mit E-Bike in Hopfgarten Kopfverletzungen

Hopfgarten im Brixental – Ein 74-Jähriger ist am Montag in Hopfgarten mit seinem E-Bike schwer gestürzt. Der Mann fuhr am Nachmittag mit seiner Frau und Freunden auf der Brixental Bundesstraße (B170) von Westendorf in Richtung Wörgl. Im Gemeindegebiet von Hopfgarten warf der 74-Jährige während der Fahrt einen Blick nach hinten. Dabei verlor er die Kontrolle über sein E-Bike, stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.