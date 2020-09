Die Corona-Ampel blinkt Orange – aber nur symbolisch

Wien – Die Corona-Ampel ist am Montag erstmals auf Orange gestellt worden. Allerdings hat das mittlerweile mehr oder weniger nur noch symbolischen Charakter, denn Verschärfungen gehen damit für die betroffenen sieben Bezirke wie Wien und Innsbruck-Stadt nicht einher.

Vielmehr geht es um Empfehlungen, die von der zuständigen Kommission ausgesprochen wurden – etwa die Intensivierung des Schutzes von Pflegeeinrichtungen und Krankenanstalten, die Erhöhung der Screeninguntersuchungen in einschlägigen Bereichen wie Pflege, Gesundheit und Bildung sowie die Etablierung von präventiven Maßnahmen z.B. an Märkten sowie eine Einschränkung von Veranstaltungen in geschlossenen Gesellschaften ohne Sicherheitskonzept.