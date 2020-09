Wirbelsturm "Sally" zu Hurrikan der Kategorie zwei hochgestuft

New Orleans (Louisiana) – Hurrikan "Sally" hat auf seinem Weg in Richtung der US-Golfküste weiter an Kraft gewonnen. Der Wirbelsturm wurde auf einer Skala von eins bis fünf auf einen Hurrikan der Kategorie zwei hochgestuft. Das Sturmsystem bringe "gefährliche" Winde mit sich, die viel Schaden anrichten und zu Sturmfluten und Überschwemmungen führen können, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) am Montag (Ortszeit).