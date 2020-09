Ex-Freundin fast getötet: Prozess gegen Amerikaner in Innsbruck fortgesetzt

Innsbruck – Staatsanwalt Florian Oberhofer beschrieb am Dienstag im Rahmen eines Prozesses gegen einen Mann wegen versuchten Mordes das Drehbuch eines „Ami-Psychothrillers“ aus Eifersucht und der Unfähigkeit, die Trennung zu akzeptieren. Schon vor der Würgeattacke im Hotel habe der Angeklagte die Frau beispielsweise in deren Wohnung an einen Stuhl gefesselt und sei ihr mit einem Messer über die Kehle gefahren.