Ex-Freundin fast getötet: Prozess gegen Mann in Innsbruck gestartet

Innsbruck – Staatsanwalt Florian Oberhofer beschrieb am Dienstag beim Prozess gegen einen Mann wegen versuchten Mordes das Drehbuch eines „Ami-Psychothrillers“ aus Eifersucht und der Unfähigkeit, die Trennung zu akzeptieren. Schon vor der Würgeattacke im Hotel habe der Angeklagte die Frau beispielsweise in deren Wohnung an einen Stuhl gefesselt und sei ihr mit einem Messer über die Kehle gefahren.

Der Angeklagte gestand indes alle Gewalt und alle Übergriffe, plädierte aber auf freiwilligen Rücktritt vom Mordversuch. Schließlich sei seine Ex-Freundin nach dem Würgen wieder erwacht und er habe seine Tat nicht vollendet, sondern ihr geholfen: „Sie war desorientiert und ich habe sie sogar gestützt.“

Anwalt Alexander Swancar verteidigte seinen Mandanten: „Mein Mandant sitzt wie er ist, tätowiert und im T-Shirt da. Keine Verkleidung, kein weißes Hemd, wir spielen mit offenen Karten!“

Ex-Freundin am Arbeitsplatz attackiert und fast getötet

Rückblende: Es war in der Nacht zum 22. Februar, als der aus Mexiko stammende Mann in einem Hotel im Westen von Innsbruck auftauchte. Sein Überraschungsbesuch galt einer 23-jährigen Mitarbeiterin des Hotels. Allerdings kam der Mann nach Darstellung der Polizei nicht in friedlicher Absicht. Der offenkundig betrunkene Mexikaner riss seine Ex-Freundin zu Boden, versetzte ihr mehrere Schläge gegen den Kopf und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit.

Schließlich war es ein Hotelgast, welcher möglicherweise der 23-Jährigen das Leben rettete. Der Mann „hatte Geräusche gehört, die ihm verdächtig vorkamen“, schilderte damals Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes. Der Gast suchte die Rezeption auf, ließ sich dort aber von dem zuletzt in den USA lebenden Mann beruhigen. Das Opfer sah der Zeuge nicht, die Tirolerin lag noch immer bewusstlos in einem Hinterzimmer. Als der Mexikaner seine Ex-Freundin ins Obergeschoß tragen wollte, wurde er vom noch immer misstrauischen Gast überrascht. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Wenig später wurde der 25-Jährige festgenommen und die verletzte Hotel-Mitarbeiterin in die Klinik gebracht. (TT)