Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Fernpassstraße bei Reutte

Reutte – Auf der Fernpassstraße kam es am Montagabend bei Reutte zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Gegen 22.10 Uhr fuhr ein 88-Jähriger von der Klause Ehrenberg in Richtung B179. Zur selben Zeit war ein 59-Jähriger mit seinem Wohnmobil auf der Bundesstraße in Richtung Reutte unterwegs. Der 88-Jährige übersah beim Einbiegen auf die Fernpassstraße das Wohnmobil und prallte gegen dessen linke Seite. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert.