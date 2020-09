Beim Covid-Konzept machen die WSG Tirol und Wacker gemeinsame Sache

Innsbruck – Zwei Erzrivalen, ein Heimstadion. Am kommenden Wochenende bestreiten sowohl der FC Wacker Innsbruck (Freitag, 18.30 Uhr/FAC) als auch die WSG Swarovski Tirol (Samstag, 17 Uhr/LASK) in Innsbruck ihre ersten Bundesliga-Heimrunden. An sich nicht ungewöhnlich, aber angesichts der jüngst ausgegebenen Corona-Maßnahmen doch eine Herausforderung für beide Vereine.