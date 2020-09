Keine FIA-Untersuchung gegen Hamilton wegen Botschaft auf T-Shirt

Mercedes-Star Hamilton hatte am Sonntag in Mugello vor und nach seinem Sieg im Grand Prix der Toskana ein T-Shirt mit der Aufschrift "Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben" getragen. Auf der Rückseite war ein Foto der Afroamerikanerin zu sehen, die von der Polizei im März in ihrer Wohnung in Louisville in Kentucky erschossen worden war.