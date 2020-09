NASA: „Bisher bedeutendste Entwicklung“ bei der Suche nach Leben

Washington – Die Entdeckung von Phosphingas versetzt Astronomen in Aufregung: Der Fund dieses Gases, das mit lebenden Organismen in Verbindung gebracht wird, sei die „bisher bedeutendste Entwicklung bei der Suche nach Belegen für Leben außerhalb der Erde“, erklärte der Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA, Jim Bridenstine, am Montag. Eine an der Entdeckung beteiligte Wissenschafterin warnte allerdings vor voreiligen Schlüssen.