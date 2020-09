Regierung agiert für Veranstalter als „Totengräber“

Wien – Auch die Veranstaltungswirtschaft hat sich am Dienstag in einem Offenen Brief an die Bundesregierung gewandt. Sie agiere als „Totengräber“ der gesamten Branche. Der Unmut über unzählige leere Versprechungen, Hinhaltetaktik und Stigmatisierung sei groß, heißt es. Und nun sehe man sich angesichts der Corona-Ampel mit dem nächsten Rückschlag konfrontiert.