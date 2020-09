Fixkostenzuschuss sorgt für Aufregung zwischen Wien und Brüssel

Wien – Rund um die von der türkis-grünen Bundesregierung gewollte Verlängerung und Erweiterung des Fixkostenzuschusses für von der Coronakrise betroffene Firmen sind die Wogen am Dienstag ordentlich hochgegangen. Der Grund ist, dass der entsprechende Antrag laut der EU-Kommission nicht richtig gestellt wurde. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wies dies - am letzten möglichen Antragstag - zurück.

Am Nachmittag wurde jedenfalls an einer Lösung gearbeitet, zwischen Wien und Brüssel glühten auf Beamtenebene die Telefone. Blümel, auch Spitzenkandidat der Volkspartei bei der nahenden Wien-Wahl, hatte zuvor - Vormittags - zu einem Gespräch zwischen betroffenen Unternehmern und dem Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr, geladen. Bei der wurde es ziemlich konfrontativ.

"Es geht um österreichisches, nicht europäisches Steuergeld das eingesetzt werden soll", so Blümel. Immer gehe es darum, die geplanten Beihilfen zu verringern, wurde der Finanzminister doch etwas polemisch. "In dieser Situation sollten Sie dankbar sein, dass Länder ihren Unternehmen helfen können und wollen", sagte er zu EU-Mann Selmayr.

Von der SPÖ, FPÖ und NEOS hagelte es Kritik an Blümel. "Finanzminister Blümel reiht einen schweren Fehler an den nächsten. Den Schaden haben die heimischen Unternehmen und ihre Beschäftigten", so der sozialdemokratische Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. "Es geht um das Überleben von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Und da ist Schluss mit lustig", so der Chef der Wiener Freiheitlichen, Dominik Nepp. "Finanzminister Blümel muss seine anti-europäische Rhetorik einstellen und seine Begründung zum Fixkostenzuschuss überarbeiten, damit ihn die EU-Kommission endlich genehmigen kann", forderte NEOS-EU-Politikerin Claudia Gamon.