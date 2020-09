Von Sonne geblendet: Mopedfahrerin prallte in Nassereith gegen Lkw-Stützen

Nassereith – Dienstagfrüh gegen 9 Uhr führte ein 24-Jähriger in Nassereith Ladetätigkeiten durch. Dafür musste er die Kranabstützungen seines Lkw ausfahren. Damit konnte die Straße aber erst einmal nicht befahren werden. Eine 69-Jährige fuhr mit ihrem Moped auf der Gemeindestraße in Richtung Ortszentrum. Die tiefstehende Sonne schien ihr dabei direkt ins Gesicht. So geblendet übersah die Frau die Kranabstützungen und fuhr auf diese auf.