Schafrisse in Lavant und Imst: DNA-Tests bestätigen Wolf und Goldschakal

Lavant, Sölden – Das Ergebnis der genetischen Untersuchung einer Probe, die bei einem Schafsriss am 3. September auf der Lavanter Schafalm genommen wurde, liegt seit Dienstag vor. Es wurde dabei die DNA eines Wolfs aus der italienischen Population nachgewiesen, berichtet das Land Tirol in einer Aussendung. Ein Ergebnis zur Bestimmung des genauen Individuums – eine Genotypisierung – liegt in diesem Fall aber noch nicht vor.

Des Weiteren ergab die genetische Untersuchung der Proben einer am 3. September in Innsbruck gerissenen Ziege sowie eines am 25. August in St. Leonhard im Pitztal gerissenen Schafs einen DNA-Hinweis auf einen Fuchs. (TT.com)