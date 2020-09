Ökonomen sehen "gefühlte Inflation" in Deutschland bei -1,7 Prozent

Berlin – Die Preise sind in der Wahrnehmung deutscher Verbraucher wegen niedrigerer Benzinkosten und der gesenkten Mehrwertsteuer so stark gefallen wie seit knapp viereinhalb Jahren nicht mehr. Die gefühlte Inflationsrate sei im Juli bei minus 1,8 Prozent und im August bei minus 1,7 Prozent gelegen, ergaben Berechnungen von Ökonomen der italienischen Großbank UniCredit.

"Das sind die niedrigsten Werte seit März 2016", sagte Deutschland-Chefvolkswirt Andreas Rees am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die amtliche Teuerungsrate lag im Juli – dem Monat des Inkrafttretens der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer – bei minus 0,1 Prozent und im August bei null Prozent. "Das ist schon eine signifikante Abweichung", sagte Rees.

"Hinter der Entwicklung stecken vor allem die Kraftstoffpreise", sagte Rees. Benzin und Diesel sind in beiden Sommermonaten deutlich günstiger zu haben gewesen als ein Jahr zuvor. Grund: Die Weltmarktpreise haben wegen der Nachfrageschwäche infolge der globalen Corona-Rezession kräftig nachgegeben. "Man sieht aber auch einen Effekt durch die Senkung der Mehrwertsteuer, denn vieles ist dadurch günstiger geworden – wenn auch teilweise nur um wenige Cent, etwa bei Waren des täglichen Bedarfs", sagte der Ökonom. Viele Geschäfte hätten die verringerte Mehrwertsteuer an ihre Kunden weitergeben. Dadurch würden diese in dem Gefühl bestärkt, dass die Teuerungsrate niedriger sei als die amtlich ausgewiesene.