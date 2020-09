Nach Gespräch mit Wien: Willi in Pandemie für Sanktionsmöglichkeiten

Innsbruck – Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hat im Anschluss an eine Videokonferenz mit der Bundesregierung am Mittwoch betont, wie wichtig es sei, Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auch sanktionieren zu können. Die im Rahmen der für Oktober angekündigten neuen Covid-19-Verordnung des Bundes angekündigten regionalen Zusatzmaßnahmen halte er für sinnvoll.

Im privaten Bereich, von dem derzeit die größte Gefahr ausgehe, könne natürlich nicht sanktioniert werden, so Willi, dessen Stadt seit Montagabend auf Ampel-Orange geschaltet ist. Hier appellierte der grüne Stadtchef einmal mehr an die Eigenverantwortung der Bürger. Sinnvoll seien indes Sanktionen im Rahmen der Nachtgastronomie, wo einige Lokale nach der Sperrstunde die Türen schließen und als "geschlossene Gesellschaft" weiterfeiern würden, so Willi in einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Ich rate dringend von Feiern ab", meinte der Bürgermeister.