Hurrikan "Sally" erreichte US-Golfküste in Alabama

New Orleans – Der Hurrikan "Sally" hat im Bundesstaat Alabama die US-Golfküste erreicht. Der Wirbelsturm der zweitniedrigsten Hurrikan-Stärke 2 sei am Mittwoch nahe der Ortschaft Gulf Shores in Alabama auf Land getroffen, so das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mit. "Sally" erreichte demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern. Die Meteorologen warnten vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen.