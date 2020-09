Mann attackiert: Rabiate Kuh musste in Niederösterreich erlegt werden

Rappottenstein – Ein Jäger hat in Rappottenstein im Waldviertler Bezirk Zwettl eine rabiate Kuh erlegt. Das Tier war der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge aus einer gut gesicherten Weide ausgebrochen und hatte in der Folge einen 48-Jährigen attackiert und schwer verletzt. Der Mann musste per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen werden.