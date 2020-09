"Alarmsignal" für den Tourismus: Deutschland stuft Wien als Risikogebiet ein

Berlin, Wien – Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen gilt Wien in Deutschland jetzt offiziell als Corona-Risikogebiet. Das geht aus der am Mittwochabend aktualisierten Liste der Risikogebiete hervor, die das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) führt. "Das Bundesland Wien gilt als Risikogebiet", heißt es auf der Website des Instituts.

Einreisende aus Risikogebieten müssen sich in Deutschland verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein negatives Testergebnis vorweisen können, das höchstens 48 Stunden alt ist. Solange kein negatives Ergebnis vorliegt, müssen sie sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Als Risikogebiete definierte Deutschland bisher Regionen in Frankreich, Spanien, Belgien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und der Schweiz. Neu dazugekommen sind seit Mittwochabend neben Wien auch die ungarische Hauptstadt Budapest, die französische Region Hauts-de-France und das Überseegebiet La Réunion, die kroatischen die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina, die niederländischen Provinzen Nordholland und Südholland, die rumänischen Kreise Neamt und Caras Severin, der Schweizer Kanton Freiburg sowie die tschechische Region Stredocesky (Mittelböhmen). Die Kreise Arges und Dambovita in Rumänien gelten dagegen nicht mehr als Risikogebiete.

Kein Reiseverbot, sondern "dringender Appell"

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das deutsche Gesundheits-, Außen- und Innenministerium. Aus dem deutschen Außenministerium hieß es, bei Reisewarnungen handle es sich dem Charakter nach um einen dringenden Appell, nicht um ein Reiseverbot. Das Bestehen einer Reisewarnung könne jedoch weitergehende Auswirkungen haben, beispielsweise für die Gültigkeit einer Reisekrankenversicherung.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist der Schritt "keine Besonderheit". "Es ist eine Entwicklung, die ganz Europa, vor allem die urbanen Räume, trifft. Das gilt ja schon für andere europäische Großstädte wie Brüssel, Paris, Prag, Genf - überall dort, wo es natürlich auch größere Menschenansammlungen gibt", sagte er im Vorfeld der Entscheidung.

"Eine Reisewarnung für Wien ist ein Alarmsignal für den Standort Wien", sagte Finanzminister Gernot Blümel, auch Spitzenkandidat der ÖVP bei der nahenden Wien-Wahl, in einer Stellungnahme gegenüber der APA im Vorfeld der deutschen Entscheidung.

Hotellerie: "Wegfall deutscher Gäste wäre Todesstoß"

Bereits im Vorfeld der Reisewarnung hatten eigten sich die Wiener Hotelbetreiber alarmiert gezeigt. Nachdem sich in den letzten Wochen eine mögliche leichte Erholung für den Herbst und Winter angekündigt hatte, drohe dem Tourismus in Wien nun endgültig die Luft auszugehen: „Wird Wien auf rot gesetzt, sehe ich schwarz für die Zukunft der Wiener Tourismusbetriebe. Wir befinden uns in der größten touristischen Krise, die wir jemals in Wien hatten“, hatte Dominic Schmid, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien, gesagt.

Seit der Wiedereröffnung der Wiener Hotels im Frühsommer habe sich die Buchungslage kontinuierlich verbessert. Diese Trend sei in der letzten Woche jedoch jäh gestoppt worden. „Die gelbe Ampel für Wien hat den Aufwärtstrend gestoppt, die orange Ampelschaltung die ersten Stornos gebracht und die Reisewarnung in der Schweiz eine Stornowelle. Und wenn uns Deutschland jetzt noch auf die rote Liste setzt, dann werden 80 Prozent der noch bestehenden Buchungen wegfallen“, so Schmid.

Er appellierte an die deutschen Behörden, diesen angekündigten Schritt nochmals zu überdenken: „Wir als Hoteliers werden alle nötigen Maßnahmen mittragen. Wir haben ein eigenes Gütesiegel entwickelt, mit dem sich die Hotels zu genau definierten Präventionsmaßnahmen verpflichten und das von den Beherbergungsbetrieben auch gut angenommen und umgesetzt wird.“

AUA in Sorge

Für die österreichische Lufthansa-Tochter AUA (Austrian Airlines) sind Strecken nach Deutschland der wichtigste Verkehr - auch für den Umsteigeverkehr.

"Wir beobachten die Entwicklung mit Sorge", hatte AUA-Sprecher Peter Thier am Mittwoch vor Bekanntwerden der Reisewarnung gesagt. Wie die deutsche Regierung tatsächlich vorgehe und in welcher Schärfe neue Reisebeschränkungen verhängt würden, müsse abgewartet werden. Das entscheidet dann auch über allfällige Handlungen bei der AUA.

"Wir können nicht ausschließen, noch einmal Kapazitäten herausnehmen zu müssen", sagte Thier. Sprich: Strecken wieder aus dem Flugplan herausnehmen zu müssen. "Wir fliegen auf Sicht, wie die Piloten sagen."

Kritik an "Fleckerlteppich" nationaler Reisebeschränkungen

Die AUA kritisiert einen "Fleckerlteppich" nationaler Reisebeschränkungen und hofft zumindest für Europa auf einheitliche europäische Standards im Umgang mit der Corona-Pandemie. "Jedes Land überbietet sich mit kurzfristigeren und noch radikaleren Einschränkungen. Wir glauben, dass das der falsche Weg ist. Reisefreiheit und Gesundheitsschutz sind vereinbar", sagte dazu AUA-Chef Alexis von Hoensbroech im heutigen Kurier. Dafür gelte es, neue Testprogramme aufzuziehen.