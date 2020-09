21. Kalender im Zeichen der modernen Technik: Das sind die Jungbauern 2021

Wien/Innsbruck – „Moderne Technik in der Landwirtschaft“: Unter diesem Motto steht der Jungbauernkalender 2021, der am Dienstag in Wien erstmals präsentiert wurde. Nach der heurigen Jubiläumsausgabe soll die 21. Auflage Einblicke in die anspruchsvolle und vielseitige Arbeit der Landwirte gewähren, heißt es. „Die bäuerlichen Familienbetriebe leisten jeden Tag eine herausragende Arbeit, das wollen wir so authentisch wie möglich veranschaulichen. Dazu gehören auch Geräte, ohne die die Arbeit nicht mehr möglich wäre“, verweist Bundesobmann-Stellvertreter Martin Öhler auf den Titel.

Fotografiert hat die 24 Jungbauern – zwei davon aus Tirol – diesmal der steirische Fotograf Arthur Mallaschitz. Er hat nicht nur in seinem Beruf bereits langjährige Erfahrung, auch das Landleben begleitet ihn seit der Jugend: Sowohl seine Eltern als auch Mallaschitz selbst in erster Ehe betrieben eine Landwirtschaft. Der Kalender liegt ihm dementsprechend sehr am Herzen: „Ich will mitwirken, ein realistisches Bild der jungen Bäuerinnen und Bauern zu zeichnen, denn sie sind es, die uns in Zukunft ernähren werden. Ich möchte in Erinnerung bringen, wie sehr wir alle von unserer Landwirtschaft abhängig sind, gerade in Zeiten von Covid.“