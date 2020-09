Mann gab sich in Bayern als Mörder aus und muss Polizeikosten tragen

Rosenheim – In einem Supermarkt hat sich ein Rosenheimer als Killer auf der Suche nach dem nächsten Opfer ausgegeben – nun muss er den dadurch verursachten Polizei-Großeinsatz bezahlen. 3240 Euro müsse er für die Fahndung mit mehreren Polizeistreifen entrichten, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch in Rosenheim mit.