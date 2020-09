Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Kirchberg verletzt

Kirchberg – Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der B170 in Kirchberg wurde am Mittwochnachmittag ein 48-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Mann war von Klausen in Richtung Kirchberg unterwegs. Zeitgleich bog ein 83-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden vom Brandseitweg kommend nach links in die Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision.