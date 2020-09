In Gegenverkehr geraten: Biker bei Kollision auf Timmelsjochstraße verletzt

Sölden – Aus unbekannter Ursache geriet ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der Timmelsjochstraße in Richtung Italien in den Gegenverkehr. Der 29-jährige Slowene prallte frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-jährigen Niederländers zusammen, touchierte eine Stützmauer rechts neben der Straße und stürzte anschließend. Der verletzte Biker wurde erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.