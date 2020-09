Grillkamin löste Brand in Einfamilienhaus in Brixlegg aus

Brixlegg – Ein gemütlicher Grillabend löste sich am Mittwoch bei einem Einfamilienhaus in Brixlegg im wahrsten Sinn des Wortes in Rauch auf: Noch bevor die Hausherren mit dem Grillen loslegen konnten, musste nämlich die Feuerwehr zur Brandbekämpfung anrücken.