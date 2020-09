Strache-Spesen: Ermittler wollen Straches Konten öffnen

Auch verwies der Team Strache-Generalsekretär darauf, dass die Auslagen, die bei Straches Tätigkeiten für die FPÖ anfielen, "direkt von seinen Mitarbeitern aus von der Landespartei zur Verfügung gestellten Mitteln" bedient worden seien. Das Geld dazu habe Straches persönliche Referentin in einer Handkassa aufbewahrt. "Die Abrechnung erfolgte dabei direkt zwischen seiner persönlichen Referentin und den anderen Mitarbeitern ohne HC Straches Mitwirkung." Und diese Ausgaben seien stets von den zuständigen Geschäftsführern und Finanzreferenten der FPÖ bzw. externen Wirtschaftsprüfern auf ihre Übereinstimmung mit dem Parteiengesetz geprüft und von den obersten Parteigremien in einem ordentlichen Verfahren beschlussmäßig genehmigt worden, so Höbart.

Auch verwies das Team Strache am Donnerstag neuerlich darauf, dass die Finanzen stets von der Wiener FPÖ abgesegnet worden seien. Auch betonte der Sprecher, dass der heutige Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp als Finanzreferent (von 2015 bis 2019, Anm.) ja selbst für die Finanzen der Partei zuständig gewesen ist. "Nepp sollte vielleicht ein bischen weniger in alten, irrelevanten Akten kramen, sondern sich ein bischen mehr den TV-Duellen mit HC Strache stellen."

Ein Sprecher des Team Strache hat am Donnerstag nach Bekanntwerden, dass die Ermittler in der Causa Strache die Konten des Ex-Vizekanzlers und Ex-FPÖ-Chefs öffnen wollen, erneut darauf verwiesen, dass stets alle Rechnungen korrekt abgewickelt worden seien. Wie schon am Vortag erklärte der Sprecher gegenüber der APA, der frühere FPÖ-Chef habe alle seine privaten Rechnungen auch privat bezahlt.

Der von Straches mutmaßlich verursachte Schaden in der Spesen-Affäre soll, wie schon die Kronen Zeitung am Dienstag berichtet hatte, zumindest bei 580.832,82 Euro liegen – und zwar zum Nachteil der FPÖ Wien, der Bundes-FPÖ, des FPÖ-Parlamentsklubs und des Wiener FPÖ-Gemeinderatklubs.

Im Ansuchen des BKA an die Staatsanwaltschaft Wien werden mehrere Aussagen bzw. Beweismittel aufgelistet. Demnach übergab eine ehemalige Mitarbeiterin Straches den Ermittlern "3 blaue Ordner mit Rechnungen und Unterlagen, von denen sie angab, dass sie ihr seitens Heinz-Christian Strache in bar bezahlt wurden", heißt es im Anlassbericht. In diesen Unterlagen finden sich auch "Urlaubsrechnungen von diversen Reiseveranstaltern in der Höhe von insgesamt 69.668,1 Euro". Insgesamt geht es bei diesen Rechnungen um eine Summe von 134.503,86 Euro.

Auch der ehemalige Leibwächter R. gab laut dem vorliegenden Akt an, dass er von einer ehemaligen Mitarbeiterin Straches bzw. vom damaligen Parteichef selbst "Bargeld erhalten hätte, damit er (R., Anm.) Überweisungen von seinem Konto oder Bareinzahlungen durchführen konnte". Ein weiterer Zeuge gab an, dass er zur Begleichung einer Rechnung einer Markisenfirma in Höhe von mehr als 5000 Euro im September 2015 von Strache "Banknoten mit einer Nominale von jeweils 50,- Euro in bar erhalten hätte", so die Ermittler in ihrem Bericht; auch ein entsprechender Beleg wurde den Ermittlern übergeben. Leibwächter R. sagte darüber hinaus bei einer seiner Einvernahmen Anfang Oktober 2019 aus, dass er für Strache im Jahr 2016 etwa um 40.000 bis 50.000 Euro Goldmünzen bei Banken und Münzhandlungen gekauft hätte.