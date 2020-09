Experte: Österreichs Parteinahme für Griechenland im Gasstreit unklug

Wien – Mit seiner wegen eines Coronafalls in seinem Ministerium kurzfristig abgesagten Reise wollte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag Griechenland und Zypern im Gasstreit mit der Türkei den Rücken stärken. Dass sich Österreich im Konflikt so klar hinter Athen gestellt hat, während etwa Deutschland versucht zu vermitteln, hält der Politologe Cengiz Günay für „nicht sehr klug“.

Die Türkei sei außenpolitisch sehr isoliert in der Region: Nicht nur zum Westen, sondern auch zu Israel und Ägypten seien die Beziehungen schlecht. Daher würden sich neue Allianzen in der Region bilden, „wo es darum geht, die Türei als regionalen Akteur möglichst weit draußen zu halten“, so Günay. Das sei zum Beispiel auch das Interesse Frankreichs, das in Libyen den einflussreichen General Khalifa Haftar unterstützt, während Ankara aufseiten der von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis steht. Im Gasstreit habe Frankreich außerdem wirtschaftliche Motivationen, sei doch der Energiekonzern Total massiv in die Exploration des Erdgases involviert, so der Experte.